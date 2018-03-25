Деревня Назарьино, Новгородская область, 25 марта, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудник отдела МВД России по Пестовскому району получил ранение ранним утром сегодня, 25 марта, в деревне Назарьино Пестовского района.

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По данным УМВД, он вместе с коллегой выехал на вызов, поступивший от жителя деревни и при подходе к дому, откуда поступил вызов, был ранен в голову выстрелом из ружья. Пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился задействовать вертолет МЧС совместно с медициной катастроф для эвакуации пострадавшего сотрудника полиции в Москву, где ему будет оказана специализированная помощь.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководством УМВД России по Новгородской области, а также сотрудники пестовской и боровичской полиции, следователи Следственного комитета и СОБР отдела Росгвардии по Новгородской области.