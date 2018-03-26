Киев, 26 марта, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Работорговля на постмайданной Украине — дело привычное, судя по нацеленности на гастарбайтерство. Но историческая практика говорит нам, что рабству стоит только начаться. Раб, как известно, — «говорящее орудие», и смысл его существования — в том, чтобы приносить своему хозяину прибыль. Судя по направлению развития постмайданной медицины, которую в своей статье описывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин, этот тезис киевской хунтой освоен и движется в своем логическом направлении.

Цитата из к/ф «Лестница Иакова». Реж. Эдриан Лейн. 1990. США Медицинская помощь

Под руководством гражданки США Ульяны Супрун, по совместительству министра здравоохранения Украины, торговля человеческим мясом перестает быть фигурой речи. Начав с отмены бесплатной медицины и резкого сокращения численности больниц и врачей, под разговоры о легализации проституции и суррогатного материнства, Украины докатилась и до торговли «излишней донорской кровью».

Намерение настолько открыто сосать кровь из «освобожденного майданом населения» показывает отношение нынешних киевских властей к будущему украинского народа. Только вот там, где люди становятся только источником прибыли для властей, ни о каком будущем речи и быть не может.

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