Киев, 26 марта, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Миротворческая деятельность Католической церкви на Украине, возможно, примет более широкую направленность. Как может развернуться диалог, направленный на поиск выхода из конфликта на востоке этой страны, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Catholic.by Нунций Гуджеротти хочет большего

Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти в интервью украинскому порталу «Обозреватель» заявил о возможной приемлемости нормандского формата для участия папы Римского Франциска в мирном процессе на Украине. Но в нормандском формате участвуют главы государств и министры иностранных дел четырех стран: Германия, Россия, Украина и Франция. Логика ситуации заставит любого из присоединяющихся к данному формату искать сильного союзника для поддержки своей позиции.

Очевидное лидерство в данном списке принадлежит с этой точки зрения России, поскольку Германия и Франция сейчас во многом сосредоточены на внутриевропейских проблемах, а Украина всеми путями пытается дискредитировать Донецк и Луганск. Такой подход украинских властей уже вызывал критику со стороны представителей Ватикана. А вот сотрудничество с РПЦ, наработавшее позитивный опыт, может оказаться самым перспективным для Ватикана.

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