Вашингтон, 25 марта, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Американское агентство Bloomberg ссылаясь на свои источники утверждает, что президент США Дональд Трамп уже решил выслать из страны десятки российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что Трамп решился на высылку российских дипломатов, как ему рекомендовал Совет национальной безопасности США, в связи с делом Скрипаля. При этом подчеркивается, что решение Трампа ещё не окончательное, но, по всей видимости, оно будет объявлено в понедельник, 26 марта.

По данным Bloomberg Трамп готов действовать, но сначала ему нужно убедится в том, что европейские сателлиты США примут схожие шаги против России.

Утверждается, что 24 и 25 марта американские чиновники совместно с евробюрократами разрабатывают скоординированный ответ, к которому ранее так рьяно призывала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, что ранее стало известно о намерении властей ряда европейских стран, в частности Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Франции и Германии в понедельник, 26 марта, поддержать призыв главы британского правительства принять жесткие меры в отношении Москвы из-за дела Скрипаля. Однако пока нет ясности, о каких именно мерах идет речь. Возможно из этих стран будут высланы некоторые российские дипломаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Россию в покушении на убийство двух российских граждан — бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии. 4 марта они были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери.

Официальный Лондон поспешно заявил, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, якобы произведенным в России. Ответственность за покушение на жизнь Скрипалей британские власти также возложили на Москву.

При этом нет совершенно никаких доказательств того, Россия хоть как-то причастна к этому делу. Более того, появляется все больше информации о том, что данный инцидент был срежиссирован британскими и американскими спецслужбами с целью организовать информационно-политическую атаку на Россию.