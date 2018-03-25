Кишинёв, 25 марта, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе 25 марта проходит самая масштабная за последние годы акция румыноунионистов, приуроченная к 100-летию «Великого объединения» — румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сотни унионистов стягиваются к центральной площади, где пройдет митинг.

Румынские солдаты в оккупированной Бессарабии

Большая часть участников акции также намерена пройти маршем с окраины города в центр. Организаторы обещают собрать десятки тысяч сторонников из всех регионов Молдавии и из Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников не проводить антиманифестаций против унионистов.

Ранее в рамках кампании румыноунионистов в честь 100-летия «Великого объединения» местные власти более чем 100 населенных пунктов и районов Молдавии приняли декларации о присоединении к Румынии.

Также из официальных источников в Бухаресте стало известно, что около двух третей депутатов парламента Молдавии уже обладают румынским гражданством.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.