Москва, 27 марта, 2018, 00:00 — ИА Регнум. На сайте ИА REGNUM опубликована электронная версия книги «Арцах: долгий путь к свободе». В этом издании подробно анализируются причины и этапы азербайджано-карабахского конфликта, прослеживается динамика возрождения свободного Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики).

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

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Это не рядовой и далеко не просто межнациональный конфликт, как его с самого начала пытались представить многие советские и европейские аналитики: его неслучайно разжигали все заинтересованные в развале Советского Союза. Тем важнее понять истинную его подоплеку и найти скорейшие пути к разрешению. Важным этапом может стать скорейшее признание необходимости трехстороннего (Армения-Арцах-Азербайджан) формата мирных переговоров. Необходимо также строгое осуждение любых проявлений человеконенавистнической риторики и попыток игнорировать волеизъявление народов, населяющих Нагорный Карабах. И, наконец, широкое международное признание независимого Арцаха.

Среди авторов книги, представляющей собой сборник статей, — государственные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты разных стран. Книга будет интересна для всех, кто хочет разобраться в истоках и развитии одной из острейших тем региона, имеющего огромное значение для современной геополитики и исторически являвшегося мостом между Европой и Ближним Востоком.