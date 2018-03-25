Москва, 25 марта, 2018, 10:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки по гуманитарному коридору из города Дума, что в Восточной Гуте, вышло более 1,7 тыс. мирных жителей. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Christiaan Triebert Война в Сирии

«При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон по гуманитарному коридору в населенный пункт Эль-Вафидин продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 1717 мирных жителей. С 28 февраля организован выход 23 398 человек», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В то же время, по другому гуманитарному коридору в населенном пункте Арбил, Восточную Гуту покинули почти тысяча боевиков, а также члены их семей. Все они по условиям капитуляции были отправлены на автобус в ту часть сирийской провинции Идлиб, которую ещё контролируют боевики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 80% территории Восточной Гуты в результате успешной спецоперации сирийской армии были освобождены от многолетнего господства боевиков.

Фактически, под контролем террористов остается только город Дума.

Тем временем мирные жители уже начали возвращаться в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кфар-Батна.