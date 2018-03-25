Вашингтон, 25 марта, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Российская Федерация якобы планирует построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом накануне, 25 марта, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Sergeisemenoff Мост через реку Туманная

Издание напоминает, что граница между КНДР и Россией проходит по реке Туманная. В 1959 году через эту реку был построен железнодорожный мост дружбы. Однако прямого автомобильного сообщения между Россией и Северной Кореей до сих пор нет.

А вот на границе с другим соседом — Китайской Народной Республикой открыто аж 23 контрольно-пропускных пункта для автотранспорта.

Из-за этого в настоящее время обмен товарами между Россией и КНДР осуществляется через территорию Китая. Для того чтобы сократить путь российские власти якобы и решили построить автомобильный мост через реку Туманная. Проект, по данным Washington Post, находится в стадии обсуждения.

Напомним, что Северная Корея находится под жестким прессингом международных санкций из-за разработки собственного ядерного оружия. Торговля с этой страной затруднена, так как по линии Организации Объединённых Наций введены санкции, которые практически полностью запрещают экспорт энергоносителей в КНДР и препятствуют покупке северокорейских ресурсов.