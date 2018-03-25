Киев, 25 марта, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что «разоблачение» бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также депутата Верховной рады Надежды Савченко достойно страниц в учебниках для спецслужб. Слова Порошенко на этот счет приводит накануне, 24 марта, издание «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

Порошенко утверждает, что в течение двух последних месяцев Служба безопасности Украины провела две масштабные спецоперации, которые достойны того, чтобы попасть на страницы учебников для будущих спецслужбистов.

«Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 сребреников», — заявил Порошоенко.

Что касается Савченко, то, по словам Порошенко, она якобы готовила государственный переворот «в интересах России».

Савченко ничего не ответила Порошенко, так как находится в тюрьме и уже объявила голодовку.

А вот Саакашвили, который находится на территории Евросоюза, ответил на обвинения Порошенко через свою страницу в американской социальной сети Facebook. Дело в том, что «лагерь протеста» под стенами Рады организовывал именно Саакашвили.

Саакашвили назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства».

«Если они меня разоблачили, доведите своё «разоблачение» до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко», — пишет бывший губернатор Одесской области.

Также Саакашвили с гордостью подчеркнул, что его имя уже вписано в учебники истории, а Порошенко светит только криминальная и судебная хроника.