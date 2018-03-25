Вашингтон, 25 марта, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный американский дипломат, один из теоретиков американской внешней политики Ричард Хаас считает, что США в настоящее время переживают «самый опасный момент» в своей современной истории. Об этом Хаас написал 23 марта на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Флаг США

Хаас считает, что президент США Дональд Трамп явно запутался как во внешнеполитических, так и во внутриполитических делах и сейчас собирается вести войну сразу на три фронта.

«Дональд Трамп теперь настроен вести войну на 3 фронтах: политическую против (спецпрокурора) Боба Мюллера, экономическую против Китая / других торговых партнеров, а также настоящую против Ирана и/или Северной Кореи. Это самый опасный момент в современной американской истории — и в значительной степени это вызвали мы сами, а не какие-то события», — пишет Хаас.

Стоит отметить, что Хаас еще в минувшем году в своей статье «Куда идти. Перестройка американской внешней политики», опубликованной в журнале Foreign Affairs, заявлял, что Вашингтону нужна единая внешнеполитическая стратегия, выгодная как самим США, так и их союзникам.

Если же следовать лозунгу Трампа «Америка прежде всего», то американские союзники начнут ставить себя на первое место и перестанут заботится об американских интересах.

Хаас подчеркивает, что непредсказуемость во внешней политике хороша как тактика, но не как стратегия. У администрации Трампа явно нет четкой внешнеполитической стратегии, а изолировать США от мировых проблем — это ошибка.

Дипломат напоминает, что сложившийся после Второй мировой войны мировой порядок принес США очень большие выгоды, и ломать этот порядок было бы просто не разумно.

Напомним, что Хаас с 2003 года является руководителем Совета по международным отношениям — структуры, которая оказывает крайне существенное влияние на формирование американской внешней политики.