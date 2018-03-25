Киев, 25 марта, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Украинский флот «принес себя в жертву» во время воссоединения Крыма с Россией, чтобы дать украинским властям привести в готовность сухопутную армию. Такое заявление сделала помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк в интервью телеканалу «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По словам Каналюк, командование украинским флотом тянуло время для того, чтобы дать пришедшим к власти после государственного переворота бандеровцам и их приспешникам создать условия для применения Вооруженных сил Украины.

«На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. <…> Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — рассказывает Каналюк.

Она также напомнила, что украинскому флоту пришлось действовать в условиях отсутствия верховного главнокомандующего и министра обороны, а крымские отделения МВД и СБУ якобы почти сразу перешли на сторону России.

Стоит отметить, что слова Каналюк не совсем соответствуют действительности. Украинский флот к моменту событий крымской весны находился в крайне плачевном состоянии — условно боеспособными считались четыре корабля, остальные корабли хоть и числились в строю, к бою пригодны не были, а некоторые вообще не могли выйти в море. Когда стало ясно, что Крым возвращается в состав России, на большинстве кораблей украинского флота были подняты флаги ВМФ России.

Однако весной того же 2014 года Россия передала Украине часть боевых кораблей и вспомогательных судов.

В январе 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Украине забрать оставшуюся в Крыму военную технику. Однако президент Украины Пётр Порошенко ответил отказом, заявив, что Киев готов принять корабли и наземную технику только вместе с Крымом.