Грозный, 25 марта, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в российской социальной сети «ВКонтакте» провел видеотрансляцию, в ходе которой в окружении главы региона был замечен бывший советник главы Чечни Шаа Турлаев по прозвищу «Седой», который с 2010 года находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к совершению нескольких тяжких преступлений.

Gendargno Рамзан Кадыров

Трансляцию Кадыров вел с помощью мобильного устройства. Голос главы Чечни за кадром рассказывает, что мужчины собрались на обед. Собравшихся Кадыров называет «лучшими из лучших».

«Новая газета» утверждает, что после того, как видеозапись трансляции была опубликована на странице Кадырова в социальной сети «ВКонтакте», Турлаев исчез из базы данных по федеральному розыску на сайте министерства внутренних дел России.

При этом сотрудники органов внутренних дел и следственного комитета все эти годы утверждали, что установить местонахождение Турлаева не представляется возможным, хотя он совершенно очевидно находится в Чечне и свободно передвигается по территории республики.

Про Турлаева известно, что в период чеченских войн он воевал на стороне сепаратистов и террористов. В 2004 году Турлаев был ранен и сдался властям под гарантии Кадырова. Ему была ампутирована левая нога, после чего он прошел лечение от гангрены и был амнистирован.

После амнистии он получил пост советника главы Чечни. По данным СМИ, основной задачей Седого являлось установление местонахождения ушедших в подполье главарей банд сепаратистов.

При этом вскоре Турлаев стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел об убийстве и покушении на убийство. Речь идет о деле Умара Исраилова (убит в январе 2009 года в Вене), деле Руслана Ямадаева (убит в 2008 году в центре Москвы), деле о покушении на убийство Магомеда Очерхаджи в Норвегии и деле о покушении на убийство Исы Ямадаева в Москве.