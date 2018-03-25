Нью-Йорк, США, 25 марта, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Финансовый конгломерат Bank of America готов выплатить $42 млн властям штата Нью-Йорк, если те прекратят расследование о допущенных банком нарушениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

US Department of Justice photo Откупные деньги

По словам генерального прокурора штата Эрика Шнайдермана, речь идет о самой крупной компенсации, когда-либо выплачивавшейся в США в связи с нарушениями при операциях на электронных торгах.

По данным следствия, в 2008 году инвестиционный банк «Меррилл Линч» (Merrill Lynch), с 2013 года полностью интегрированный в структуру конгломерата, заключил тайный договор с некоторыми компаниями, работавшими с электронными биржами. В числе таковых были Madoff Securities и Citadel Securities.

На протяжении пяти лет банк позволял этим компаниям осуществлять торговые операции своих клиентов, не уведомляя их об этом. Тем самым банк нарушал правила.

В общей сложности компании, фигурировавшие в тайном договоре, провели на электронных торгах более 16 млн операций купли-продажи в отношении более 4 млрд акций. Представители Bank of America утверждают, что не собирались обманывать клиентов, а лишь не смогли наладить с ними качественную коммуникацию.

Bank of America — крупнейший американский банковский холдинг по числу активов. Компания действует не только во всех 50 штатах, но и в 35 странах мира.

В сентябре 2008 года Bank of America объявил о приобретении «Меррилл Линч». По информации The Wall Street Journal, стоимость сделки составила $50 млрд.