Челябинск, 25 марта, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Нападение на медиков в Челябинске совершил артист Театра оперы и балета имени Глинки. Так молодой человек хвастался пневматическим оружием перед знакомыми, передает «31 канал» с ссылкой на собственные источники.

Torange.biz Пневматический пистолет

Отмечается, что 19-летний юноша накануне инцидента приобрел пневматический пистолет. В ночь на 23 марта он, по данным полиции, обстрелял из него карету скорой помощи.

Злоумышленник, причинивший повреждения автомобилю медиков, был задержан по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент произошел в Калининском районе, куда бригада скорой помощи прибыла по вызову.

Подозреваемый пояснил, что был в гостях у друга и употреблял алкоголь. В «скорую» он стрелял из окна квартиры многоэтажного дома. Итогом «забавы» стало разбитое стекло автомобильного люка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы. Подозреваемого после задержания отпустили под подписку о невыезде, а пневматический пистолет — изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные напали на бригаду скорой помощи ночью, после того, как медики вернулись в автомобиль, оказав помощь пациенту. В сторону автомобиля произвели пять выстрелов, на нем остались вмятины и оказался разбит люк. Врачи и водитель не пострадали.