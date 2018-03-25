Тель-Авив, Израиль, 25 марта, 2018, 04:27 — ИА Регнум. ВВС Израиля атаковали объект палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом со ссылкой на израильских военных сообщает газета Haaretz.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Воздушный удар был нанесен в ночь на 25 марта. Его целью стала военная база ХАМАС, находящаяся в городе Рафах на юге территории.

Отмечается, что авиаудар стал ответом на действия четырех палестинцев. 24 марта они повредили разделительный забор и, проникнув на израильскую территорию, попытались поджечь строительную технику.

Когда на место прибыли израильские военные, палестинцы бежали обратно. В ходе инцидента пострадавших не было.

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Израильские военные подчеркивают, что возлагают на радикальное движение ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия со стороны сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале армия обороны Израиля нанесла удар по 18 целям в секторе Газа, реагируя на «акты терроризма» со стороны палестинского движения ХАМАС. Отмечалось, что боевики ХАМАС подорвали фугас на пути следования армейской колонны, из-за чего ранения получили четверо израильских военнослужащих. Затем боевики выпустили ракету, которая попала в один из жилых домов, но не взорвалась.

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