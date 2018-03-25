Белград, 25 марта, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Российский посол в Сербии Александр Чепурин принял участие в траурной церемонии, посвященной памяти погибших в период агрессии НАТО в 1999 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Белград, 1999 НАТО бомбит Югославию

Дипломат отметил, что участвует в такой акции пятый раз. Представители западных стран мероприятие не посетили, как и в предыдущие годы.

Это говорит об отсутствии раскаяния за содеянное. Более того — об уверенности в том, что всё было сделано верно, сказал посол.

«Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, они продолжают учить нас гуманности», — заявил Чепурин, говоря о западных партнерах РФ.

Основная памятная церемония прошла в городе Алексинац на юге Сербии. Этот населенный пункт серьезно пострадал от натовских воздушных атак. В мероприятии приняли участие президент Сербии Александр Вучич и члены правительства.

Напомним, бомбардировки Союзной Республики Югославия (в 1999 году состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО последовали за вооруженным конфликтом между Освободительной армией Косово и сербскими правительственными силами. Воздушные удары начались 24 марта 1999 года и продлились до 10 июня. По оценкам сербских властей, при этом погибло около 2,5 тыс. человек, еще порядка 12,5 тыс. получили ранения.

Поводом для военной операции стали утверждения западных стран, обвинивших югославские власти в этнических чистках в Косово.

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