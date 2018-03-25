Москва, 25 марта, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Вопрос об усах экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина не поднимался на политбюро ЦК КПРФ. Об этом лидер партии Геннадий Зюганов рассказал в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном 25 марта.

Kremlin.ru Павел Грудинин

«Усы — это личное дело каждого», — сказал Зюганов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам политика, увидеть своего соратника без усов он сможет в ближайшее время. Грудинин — настоящий мужчина и держит своё слово, отметил Зюганов. Что касается усов, они вырастут.

«Но и его авторитет вырастет многократно», — отметил лидер КПРФ.

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Зюганов добавил, что призывал выдвиженца от партии оставить усы — голоса у Грудинина якобы «умыкнули». Однако тот заявил, что обязан выполнить данное публично слово.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до президентских выборов кандидат от КПРФ Павел Грудинин заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что готов сбрить усы, если не наберет 15% голосов. По данным ЦИК, Грудинина поддержали лишь 11,77% избирателей.

Выполняя условие пари, политик сбрил усы, которые носил более 30 лет. Соответствующее видео опубликовал в сети 24 марта телеведущий Максим Шевченко.

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