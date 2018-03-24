Триполи, 25 марта, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Позиции боевиков в южной части Ливии подверглись авиаудару ВВС США. Об этом 25 марта со ссылкой на Африканское командование американских вооруженных сил (AFRICOM) сообщает агенство Reuters. Цель находилась в районе города Убари. Ликвидированы два террориста. Жертв среди гражданского населения нет, отмечают военные. Ранее о воздушном ударе по позициям террористов под Убари заявил официальный представитель президентского совета Ливии Мухаммед ас-Салак. Целью бомбардировки было строение, где проходило совещание лидеров террористических группировок, сообщило издание Youm7.

U.S. Air Force Авиаудар

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Итогом операции стало уничтожение двух главарей экстремистов. Воздушная атака осуществлялась в рамках сотрудничества американской стороны и ливийского правительства национального согласия по борьбе с терроризмом, пояснил ас-Салак.

С начала марта на юге Ливии происходили боестолкновения между правительственными силами и военизированными отрядами местных кланов. Решением президентского совета в регион были направлены дополнительные военные подразделения.

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