Нью-Йорк, США, 25 марта, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Акцию протеста против оружия поддержало около 175 тыс. жителей американского Нью-Йорка. Об этом написал в микроблоге мэр города, демократ Билл Де Блазио.

Оружие США

«Удивительно! Окончательный итог в Нью-Йорке: 175 тыс. человек присоединились к #MarchForOurLives», — написал в Twitter Де Блазио.

Политик также присоединился к акции. В своем заявлении он отметил, что сегодняшние молодые люди, как и молодежь предыдущих поколений, оборачивают неоправданную трагедию и насилие в движение за перемены.

«И это движение, которое только начинается. Эти студенты изменят Америку!», — добавил Де Блазио.

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Ранее он сообщил, что акцию «Марш за наши жизни» (March for our lives) поддержали 150 тыс. человек. Аналогичные марши прошли 24 марта во многих городах США, включая также Вашингтон, Бостон, Чикаго, Хьюстон и Паркленд, штат Флорида.

Бывший участник группы «Битлз» Пол Маккартни и его супруга Нэнси Шевелл присоединились к манифестантам, сообщает New York Daily News. Маккартни напомнил, что в 1980 году жертвой вооруженного насилия стал один из его лучших друзей — Джон Леннон.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в средней школе Паркленда Marjory Stoneman Douglas произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек, 14 раненым потребовалась госпитализация. Подозреваемого задержали, им оказался бывший учащийся школы, 19-летний Николас Круз.