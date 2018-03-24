Москва, 25 марта, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин действительно сбрил усы. Соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале член Совета по правам человека и телеведущий Максим Шевченко.

Kprf.ru Павел Грудинин без усов

В кадре Павел Грудинин подтверждает, что формально проиграл пари видеоблогеру Юрию Дудю и, будучи честным человеком, обязан выполнить условие. Затем политик идет в ванную комнату и сбривает усы, признаваясь, что носил их более 30 лет.

«Это видео является единственным оригинальным видео, утвержденным Павлом Грудининым», — говорится в описании ролика.

Шевченко, выступавший доверенным лицом Грудинина на выборах, отметил, что усы были сбриты в результате личного спора, возникшего между Грудининым и видеоблогером. При этом акция не означает политического признания итогов выборов.

«Я дал слово и я его сдержал», — сказал Грудинин.

Политик добавил, что убежден в получении своей командой гораздо более 15% голосов на выборах. Грудинин заверил, что продолжит работу «с усами или без усов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии президентских выборов Грудинин дал интервью Юрию Дудю, в ходе которого собеседники заключили пари. Дудь предложил Грудинину сбрить усы в случае, если тот не наберет 15% голосов. В противном случае журналист пообещал побриться налысо.

Утром 24 марта в сети появилось фото Павла Грудина без усов, однако в КПРФ выполнение политиком условия пари опровергли. Глава пресс-службы партии и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко назвал изображение результатом монтажа.

По данным ЦИК, Грудинина поддержали на выборах 11,77% избирателей. Победу одержал действующйи президент Владимир Путин, набравший 76,69% голосов.