Движение по Транскаму и Военно-Грузинской дороге прекращено
Владикавказ, 25 марта, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Камнепад стал причиной закрытия Транскавказской автомагистрали для движения транспорта. Из-за непогоды перекрыта и Военно-Грузинская дорога, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Северной Осетии.
Отмечается, что движение всех видов автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля.
Запрет вступил в силу 24 марта в 19:30 по местному времени (совпадает с московским) и продлится до особого распоряжения.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии запрещено движение транспорта по Военно-Грузинской дороге на участке между Владикавказом и населенным пунктом Ларс в направлении на выезд из России. Запрет действует с 23:15 24 марта до особого распоряжения.
В обоих случаях невозможно обеспечить безопасный проезд транспорта, пояснили в МЧС. Участников движения настоятельно призвали отказаться от поездок в указанных направлениях.
Напомним, Транскавказская магистраль соединяет Россию с Закавказьем. Она служит единственной дорогой, позволяющей попасть из России в Южную Осетию на автомобиле.
Военно-Грузинская дорога протяженностью 208 км проходит через Главный Кавказский хребет и позволяет добраться из Владикавказа в столицу Грузии Тбилиси.