Владикавказ, 25 марта, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Камнепад стал причиной закрытия Транскавказской автомагистрали для движения транспорта. Из-за непогоды перекрыта и Военно-Грузинская дорога, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Vadim Tolbatov Военно-Грузинская дорога

Отмечается, что движение всех видов автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля.

Запрет вступил в силу 24 марта в 19:30 по местному времени (совпадает с московским) и продлится до особого распоряжения.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии запрещено движение транспорта по Военно-Грузинской дороге на участке между Владикавказом и населенным пунктом Ларс в направлении на выезд из России. Запрет действует с 23:15 24 марта до особого распоряжения.

В обоих случаях невозможно обеспечить безопасный проезд транспорта, пояснили в МЧС. Участников движения настоятельно призвали отказаться от поездок в указанных направлениях.

Напомним, Транскавказская магистраль соединяет Россию с Закавказьем. Она служит единственной дорогой, позволяющей попасть из России в Южную Осетию на автомобиле.

Военно-Грузинская дорога протяженностью 208 км проходит через Главный Кавказский хребет и позволяет добраться из Владикавказа в столицу Грузии Тбилиси.