Берлин, 24 марта, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Германия и Франция, похоже, решили выбрать конфронтационный курс в отношении России. По завершении саммита ЕС в Брюсселе федеральный канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон объявили, что ЕС готова предпринять ответные меры в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает сегодня, 24 марта, немецкое издание Die Welt. На данный момент пока временно был отозван из Москвы посол ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В тумане

«Мы, так или иначе, согласились, что подобная реакция необходима», — отметила Меркель. Эммануэль Макрон, со своей стороны, добавил, что за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля «вероятнее всего» ответственность несет именно российская сторона. «Это серьезный вызов нашей безопасности и прямое нападение на наш суверенитет. Теперь мы намерены скоординировать свои действия», — заявил также французский лидер.

Что именно они понимают под «скоординировать свои действия», и какие меры собираются предпринять сами, Меркель и Макрон так и не уточнили, однако в дипломатических кругах появилась информация, что, скорее всего, либо будут высланы российские дипломаты, либо некоторые государства-члены временно отзовут своих послов в Москве.

Премьер-министр Болгарии и действующий председатель Совета ЕС Бойко Борисов в связи с происходящими событиями отметил, что теперь все стало «намного сложнее, чем во времена «холодной войны». «В то время хотя бы были правила, а теперь все так сложно, что я не питаю оптимистических надежд», — добавил глава правительства. — «Я ожидаю быстрой эскалации напряженности в ближайшие недели, так как, по всей видимости, многие страны намерены отозвать своих послов».

О своем намерении выслать одного или нескольких российских дипломатов уже заявила Латвия. Об их точном количестве станет известно уже в понедельник.

Пока ожидается, что после брюссельского Саммита довольно большое число стран присоединится к мерам, предположительно принимаемым Берлином и Парижем против Москвы. «Исключительной мерой» глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал отзыв посла ЕС, однако необходимо, чтобы за это проголосовали все 28 стран-членов. Некоторые государства, такие как Греция, Болгария и Австрия голосовать «за» отказываются и требуют конкретных доказательств виновности России.

Меркель и Макрон потребовали от Европы «быстрой реакции», и, похоже, что сейчас страны ЕС должны будут отреагировать еще даже до предоставления международными экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) официальных результатов их расследования.

Меркель оправдала это тем, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите уже предоставила результаты расследования, которые, опять-таки, «вероятно» не будут сильно отличаться от ожидаемых результатов ОЗХО. «Мы считаем, что результаты анализа и так очень обоснованы, и ни у кого никаких вопросов не вызвали», — отметила канцлер. Лондон тем более остался доволен стремлением европейских лидеров присоединиться к британской линии.

И хотя ЕС широко поддержал Соединенное Королевство в деле Скрипаля, Brexit никто не отменял. 27 оставшихся стран-членов ЕС пока согласились предложить Британии только условное соглашение о свободной торговле — гораздо меньше, чем хотелось бы Лондону.