Берлин, 24 марта, 2018, 23:23 — ИА Регнум. В Берлине, 22 марта, было объявлено о слиянии двух непосредственно связанных с работой в России немецких лоббистских объединений — Восточного комитета немецкой экономики и Восточного союза немецкой экономики, сообщает Deutsche Welle.

Флаг Германии

По сообщениям немецких СМИ, новое объединение будет представлять интересы немецкого бизнеса в 29-ти странах Восточной Европы и Центральной Азии — регионе, который, как было заявлено на первой совместной пресс-конференции новой организации, занимает первое место для немецкой экономики по объему внешней торговли, опережая как США, так и Китай.

Слияние двух союзов призвано помочь немецким предпринимателям действовать сообща в переговорах как с федеральным правительством, так и с партнерами на местах. Новая организация будет носить название Восточный комитет — Восточноевропейский союз немецкой экономики.

Само слияние происходит на фоне непрекращающейся дискуссии о санкциях, введенных Европейским союзом против России. Согласно результатам проведенного Восточным комитетом опроса, примерно 1/3 немецких компаний выступает за немедленную их отмену, и почти 2/3 — за постепенную. Лишь 5% немецких компаний поддерживают политику сохранения антироссийских санкций.

Сейчас руководство обеих организаций надеется на новые импульсы в Минском процессе, которые помогут сторонам найти выход из политического тупика.

«Мы как Восточный комитет неоднократно указывали на то, что санкции привели к значительным экономическим последствиям с обеих сторон — как в России, так и в ЕС. В то же время я уверен, что сейчас, после переизбрания президента Путина на четвертый срок, а также с формированием нового правительства в Германии, мы получаем шанс на то, чтобы добиться прогресса в отношении неопределенности вокруг ситуации на Украине. Правительство и канцлер Германии уже говорили, что они планируют новую инициативу в отношении Украины, и я надеюсь, что Россия также поддержит соответствующие шаги», — отметил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле в интервью DW.

После нескольких лет снижения товарооборот между Германией и Россией в прошлом году вновь начал расти. Кроме того, свой завод в России строит сейчас автомобилестроительный концерн Daimler, а другой немецкий концерн BMW разрабатывает аналогичный план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года ряд премьер-министров восточногерманских федеративных земель поставили под сомнение необходимость экономических санкций, введенных Европейским союзом в отношении России в связи с украинским конфликтом. Восточногерманские политики также заявили, что будут выступать за полную отмену «неэффективных» и «вредящих немецкому бизнесу» санкций.