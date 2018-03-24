Тель-Авив, Израиль, 24 марта, 2018, 22:54 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Нетания» был разыгран товарищеский матч между сборными Израиля и Румынии. Матч завершился волевой победой румын со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 60-й минуте счет открыл форвард «Брайтона» Томер Хемед — 1:0. Ассистом отметился Бибрас Натхо. Через 4 минуты атакующий полузащитник «Спарты» Николае Станчу сравнял счет — 1:1. На 82-й минуте Джордже Цукудян вывел гостей вперед — 1:2. В роли ассистента выступил Николае Станчу.

Статистика матча (Израиль/Румыния)

Удары 11/4

Удары в створ 5/3

Владение 53%/47%

Составы на матч:

Израиль: Харуш, Биттон, Тватиха, Таха, Тиби, Меликсон, Натхо, Кайал, Хаим, Миха, Хемед.

Румыния: Ницэ, Бензар, Банку, Сэпунару, Пантилий, Дяк, Марин, Грозав, Кесеру, Будеску.

Главный арбитр матча: Мазиас.

Предупреждения: Таха — 31, Биттон — 71, Станчу — 81.

Голы: Хемед 60 — 1:0, Станчу 64 — 1:1, Цукудян 82 — 1:2.