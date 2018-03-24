Африн, Сирия, 24 марта, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Вооруженным силам (ВС) Турции удалось установить контроль над регионом Африн в Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление Генштаба ВС Турции.

Турецкие войска

«Район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов», — передает вещатель.

Отмечается, что в настоящее время саперы ведут работы по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин на освобожденных территориях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции приступили к проведению операции «Оливковая ветвь» в Африне, направленной на предотвращение «угрозы» на сирийско-турецкой границе.

Операция «Оливковая ветвь» последовала вслед за решением США создать из курдских Отрядов народной самообороны приграничную армию.

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