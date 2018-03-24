Вашингтон, 24 марта, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Американский журнал Time разместил на обложке еженедельного номера изображение президента Российской Федерации Владимира Путина, который 18 марта одержал победу на выборах-2018. Изображение размещено на официальном сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На обложке номера, который выйдет 2 апреля, глава России изображен в деловом костюме. Голову Путина украшает корона, напоминающая императорскую корону Российской империи.

Заголовком обложки стала фраза «Восходящий царь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2018 г. Центризбирком (ЦИК) огласил окончательные результаты президентских выборов в России. По данным ЦИК, за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 76,69% избирателей.

Это самый высокий уровень поддержки в новейшей истории РФ. Явка на выборах составила 67,5%.

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