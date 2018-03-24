Стокгольм, 24 марта, 2018, 21:53 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Френдс Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными Швеции и Чили. Матч завершился ничьей 1:2 в пользу гостей.

Футбол

На экваторе первого тайма хавбэк «Баварии» Артуро Видаль открыл счет шикарным ударом слета после рикошета от защитника — 0:1. В следующей атаке форвард «Тулузы» Ола Тойвонен сравнял счет после ассиста Виктора Клаессона — 1:1. На 90-й минуте форвард «Коло-Коло» Маркос Боладос вырвал победу для своей сборной — 1:2.

Статистика матча (Швеция/Чили)

Удары 6/12

Удары в створ 1/6

Владение 39%/61%

Фолы 11/12

Составы на матч:

Швеция: Нордфельдт, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Ульссон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Клаессон, Берг, Тойвонен.

Чили: Эррера, Роко, Исла, Марипан, Видаль, Эрнандес, Босежур, Сагаль, Арангис, Санчес, Варгас.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Лустиг — 45, Исла — 45, Видаль — 90+2.

Голы: Видаль 22 — 0:1, Тойвонен 23 — 1:1, Боладос 90 — 1:2.