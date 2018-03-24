Швеция не смогла удержать ничью в матче с Чили
Стокгольм, 24 марта, 2018, 21:53 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Френдс Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными Швеции и Чили. Матч завершился ничьей 1:2 в пользу гостей.
На экваторе первого тайма хавбэк «Баварии» Артуро Видаль открыл счет шикарным ударом слета после рикошета от защитника — 0:1. В следующей атаке форвард «Тулузы» Ола Тойвонен сравнял счет после ассиста Виктора Клаессона — 1:1. На 90-й минуте форвард «Коло-Коло» Маркос Боладос вырвал победу для своей сборной — 1:2.
Статистика матча (Швеция/Чили)
Удары 6/12
Удары в створ 1/6
Владение 39%/61%
Фолы 11/12
Составы на матч:
Швеция: Нордфельдт, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Ульссон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Клаессон, Берг, Тойвонен.
Чили: Эррера, Роко, Исла, Марипан, Видаль, Эрнандес, Босежур, Сагаль, Арангис, Санчес, Варгас.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Лустиг — 45, Исла — 45, Видаль — 90+2.
Голы: Видаль 22 — 0:1, Тойвонен 23 — 1:1, Боладос 90 — 1:2.