Москва, 24 марта, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации будут стремиться наладить конструктивные и добрые отношения с остальными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир 24».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Внешняя политика Путина (Владимир Путин), а именно он определяет внешнюю политику, последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами, как говорит сам президент, — отметил представитель Кремля. — Настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства».

При этом Песков также добавил, что президент Владимир Путин никому не позволит заступать за «красные линии» национальных интересов России.

«И в этом чувствуется также доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент России на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба подчеркнул, что для него главными приоритетами в работе станут обеспечение обороноспособности России и рост экономики государства.

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