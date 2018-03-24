Симферополь, 24 марта, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Заявление одного из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ленура Ислямова о «блокировке» движения по Крымскому мосту является «пустой риторикой». Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT.

VPavel Крымский мост

«Ислямов хочет фиксировать транспорт, который будет по нему ехать, — говорит депутат. — На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет».

По его словам, Ислямов, делая такие зявления, пытается получить «какие-то политические дивиденды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ленур Ислямов заявил, что экстремистская организация намерена «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

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