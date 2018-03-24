Вашингтон, 24 марта, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter выразил соболезнования в связи с новым террористическими нападением во Франции.

Остановить терроризм

«Наши мысли и молитвы — с жертвами ужасного нападения во Франции, которое произошло вчера (23 марта), — написал глава Белого дома. — (…) Мы также осуждаем действия нападавшего и всех, кто оказывал ему поддержку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта вооружённый мужчина взял в заложники несколько человек в супермаркете во французской коммуне Треб. Злоумышленник потребовал освободить главного фигуранта дела о терактах в Париже Салаха Абдеслама.

В результате действий злоумышленника погибли 3 человека, еще 16 человек получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован во время штурма здания спецназом.

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