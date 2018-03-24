Махачкала, 24 марта, 2018, 20:18 — ИА Регнум. В Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции был ликвидирован член незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщили РИА «Дагестан» в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Операция силовиков была проведена в субботу, 24 марта, в селе Анди.

«Силами спецназа ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел дом, где укрывался бандит, был заблокирован, — рассказали в информационном центре. — Преступник отказался сложить оружие и сдаться властям. Произошло боестолкновение, в ходе которого стражи правопорядка его нейтрализовали».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

По некоторым данным, нейтрализованный преступник, находившийся в федеральном розыске, ранее присягнул на верность международной группировке «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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