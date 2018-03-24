Сыктывкар, 24 марта, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Сосногорском районе Коми в результате ДТП погиб бывший депутат регионального Госсовета и экс-руководитель управления противопожарной службы и гражданской защиты Игорь Терентьев. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

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Авария произошла 24 марта на участке Керки — Малая Пера на трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

«Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Nissan Almera», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ДТП.

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