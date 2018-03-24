Калуга, 24 марта, 2018, 18:53 — ИА Регнум. В Калуге подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

A.Savin Обнинск

Как сообщили 24 марта ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в рейтинговом голосовании на территории региона приняло участие 52% или более 250 тысяч жителей из 11 муниципальных образований. Из них около 17 тысяч молодых людей. Лучшие результаты по явке отмечены в Малоярославце, Обнинске и Кирове. В Малоярославце явка составила 62%. Активное участие в проведении голосования приняли около 1 тыс. волонтёров.

По результатам предложений граждан, на выбор было представлено 69 общественных территорий, на каждую из которых был подготовлен и размещен на сайтах муниципалитетов дизайн-проект.

Напомним, в Калужской области на реализацию программы по формированию комфортной городской среды в 2018 году предусмотрено 360,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 152,4 млн рублей. В областном бюджете на 2018 год предусмотрено более 208 млн рублей, что на 140 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинансирования. За пять лет в регионе предстоит навести порядок в более чем 3300 дворах и на более 300 общественных территориях.

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