Калуга, 24 марта, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Калужские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на оператора-кассира автозаправочной станции.

Вооружённое ограбление

Как сообщили 24 марта ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Бабынинский» поступило сообщение от оператора-кассира одной из автозаправочных станций о том, что на него было совершено нападение, в результате которого было похищено 340 тысяч рублей, принадлежащих организации.

Пострадавший сообщил, что был избит неизвестным гражданином, в руках у которого находился предмет, похожий на пистолет.

Оперативниками уголовного розыска был установлен круг свидетелей и очевидцев происшествия, изучены записи камер видеонаблюдения, изъяты улики. Кроме того, в органы внутренних дел обратился гражданин и сообщил, что в день совершения преступления он обратил внимание на водителя, который выбросил на обочину автодороги перчатки с пятнами бурого цвета.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Астраханской области, временно проживающий в Калуге. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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