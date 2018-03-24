Калуга, 24 марта, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В Калужской области представители компании «Остров машин» (официальный дистрибьютор машиностроительной компании «ЛюГонг» (КНР)) продемонстрировали экологам современную технику для добычи полезных ископаемых на Афанасовском месторождении песчано-гравийной смеси в Малоярославецком районе. Об этом сообщили 24 марта ИА REGNUM в региональном министерства природных ресурсов и экологии.

Герб Калужской области

В формате «Круглого стола» экологи обсудили с недропользователями вопросы рационального использования полезных ископаемых региона. Отмечалось, что в прошлом году за счет средств областного бюджета были актуализированы запасы резервных месторождений строительных материалов. Предпринимателями было затрачено около 12 миллионов рублей на поисково-оценочные мероприятия. Налоговые поступления в областной бюджет от данного вида деятельности превысили 114 миллионов рублей.

На встрече подчеркивалось, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без разумного компромисса между экономическими интересами бизнеса, муниципалитетов, на землях которых он ведется, и решением задач по сохранению уникальной природы калужского края.

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