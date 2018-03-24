Калуга, 24 марта, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Реализация федеральных целевых программ, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволила стабилизировать эпидемиологическую обстановку по туберкулезу в Калужской области. Об этом 24 марта сообщили ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Mil.ru В больнице

По данным ведомства, в 2017 году показатель заболеваемости активными формами туберкулеза в калужском регионе снизился на 6,2%. Было зарегистрировано 379 случаев впервые выявленных активных форм туберкулеза (2016 году — 410). Заболеваемость туберкулёзом в Калужской области на 19% ниже, чем в Российской Федерации.

Основным методом раннего выявления туберкулёза является флюорография. В Калужской области в 2017 году было запланировано обследовать 669 520 жителей региона, фактически обследовано 623 742. Плановый показатель выполнен на 93,1%. Охват населения флюрообследованием остается на высоком уровне. Также проводится специфическая профилактика от туберкулеза.

В 2017 году медицинской службой Калужской области против туберкулёза привито 12 364 детей, 10 139 из которых новорожденные. Для раннего выявления туберкулеза у детей в возрасте до 14 лет используется внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (проба Манту). В минувшем году туберкулиновые пробы были поставлены 124 457 детям, из 130 484 состоящих на учете. Охват детей пробой Манту в 2017 году составил 95,4%.

Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения — треть населения планеты инфицировано туберкулёзом. Ежегодно у 8−9 млн человек заболевание переходит в острую форму. По количеству ежегодно уносимых жизней туберкулез на сегодняшний день уступает только СПИДУ. Смертность от осложнений туберкулеза достигает 3 млн человек в год. Всемирный день борьбы с туберкулёзом призван напомнить, что только общими усилиями всего человечества можно ликвидировать эту коварную болезнь.

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