Анкара, 24 марта, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции готовы к проведению новых антитеррористических операций в приграничных районах Сирии. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Самсун.

U.S. Navy Турецкие спецназовцы

По его словам, жители приграничных районов, которым хорошо известны цели и тактика всех «действующих игроков» в Сирии, поддерживают начало новой военной операции ВС Турции .

«Население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируются в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года ВС Турции вторглись на территорию Сирии, оккупировав ряд деревень и стратегически важных объектов. Целью операции заявлено обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе.

Операция «Оливковая ветвь» последовала вслед за решением США создать из Отрядов народной самообороны приграничную армию, что не могло быть поддержано правительством Турции.

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