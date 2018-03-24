Екатеринбург, 24 марта, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Взрыв телебашни в Екатеринбурге, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР, можно оценить на «троечку». Об этом сообщил заслуженный спасатель России, эксперт-взрывник Александр Гофштейн в интервью РИА «Новости».

Алексей Банников ИА REGNUM Остатки башни

"По пятибалльной системе я бы оценил проведенную работу на троечку, не более того» — сказал Гофштейн.

По его словам, операция в городе не была сложной, однако после взрыва на месте остался торчать «зуб» высотой в девятиэтажный дом.

«Хорошо, что башня упала, и не было никаких негативных последствий, никто не пострадал, — сказал эксперт-взрывник. — Но создалась дополнительная техническая проблема — этот «зуб» 30-метровый, который остался на месте башни».

Гофштейн отметил, что разобрать остаток башни вручную, как о том ранее заявили местные власти, не удастся, тем более в короткие сроки.

«Его (монолитный полуразрушенный элемент) можно механически разобрать, но там есть стилобат в форме кольца, который будет мешать подъездам спецтехники, отсюда вопрос, есть ли в Екатеринбурге такая техника», — говорит он.

При этом Гофштейн добавил, что никто из представителей власти не возьмет на себя отвественность направить людей под «торчащие куски бетона», поэтому повторный подрыв башни также исключен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Екатеринбурге произошел подрыв башни. Внутри прогремело два взрыва. После этого основная часть башни рухнула на приготовленную заранее «подушку».

Читайте также: В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

А также: Видео: остатки телебашни в центре Екатеринбурга снесут вручную