Волоколамск, Московская область, 24 марта, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Волоколамске из стационара больницы выписаны все 11 детей, которые ранее поступили с различными жалобами после выброса свалочного газа с полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово». Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В больничной палате

«Все дети, госпитализированные на диагностическое обследование, а их было 11, на данный момент выписаны из стационара и находятся дома, — сказал Марков. — Патологии нет, дети находятся на динамической наблюдении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 г. в Волоколамске сложилась напряженная ситуация: в течение нескольких недель в городе фиксировались выбросы «свалочного газа» с расположенного неподалеку полигона ТБО «Ядрово».

В результате ЧП пострадали по меньшей мере 60 детей, 23 из них потребовалась госпитализация.

Читайте также: Отравление и протест в Волоколамске. Все новости

А также: Врио главы Волоколамского района оштрафует владельца полигона «Ядрово»