Санкт-Петербург, 24 марта, 2018, 17:14 — ИА Регнум. События поствыборной недели в Петербурге не давали заскучать горожанам, интересующимся происходящим вокруг. Отрапортовав о высоких показателях на избирательных участках, власти Петербурга были вынуждены в «…дцатый» раз опровергать слухи об отставке губернатора. Тем временем сам градоначальник намекнул на возможность проведения в городе летних Олимпийских игр. Лет через двадцать…

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербуржцы на стадионе «Санкт-Петербург арена»

Высокое доверие земляку

Результат выборов президента в Санкт-Петербурге оказался для победителя гонки, Владимира Путина, рекордным за всё время его пребывания у власти. Таким образом, городские избиратели в очередной раз высказали высокий уровень доверия своему земляку, который не забывает родной город на самом главном посту и часто его посещает.

В процентном отношении 18 марта 2018 года Путин в Петербурге повторил свой результат 2004 года. Но в абсолютных цифрах за него в минувшее воскресенье проголосовало максимальное за все годы число петербуржцев. Сравните сами.

В 2000 году тогдашний и.о. президента Владимир Путин получил в Петербурге 1 млн 547 тыс. 509 голосов, что составило 62,69% от числа принявших участие в голосовании. Отрыв от ближайшего конкурента, Геннадия Зюганова, составил 45,63%. В 2004 году в Северной столице за баллотировавшегося на второй срок президента Владимира Путина было отдано 1 млн 566 тыс. 995 голосов, или 75,12%. Отрыв от занявшего второе место кандидата от КПРФ Николая Харитонова составил 67,73%. В 2012 на президентских выборах за главу правительства Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 петербуржца, что дало ему 58,77% голосов. Вторым в Петербурге тогда стал бизнесмен Михаил Прохоров, отставший от лидера на 43,25%.

Наконец, 18 марта 2018 года за Владимира Путина проголосовало 1 млн 735 тыс. 236 петербургских избирателей, что составило 75,01% от числа тех, кто принял участие в выборах. Отрыв Путина от представлявшего КПРФ Павла Грудинина составил 65,97%. По абсолютному и относительному количеству полученных в 2018 году голосов в Петербурге Владимир Путин опередил и Дмитрия Медведева, выигравшего президентские выборы 2008 года.

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Победа Владимира Путина, понятное дело, была ожидаемой, но резкое увеличение доли отданных за него голосов в Петербурге — сразу на 16,24% по сравнению с предыдущими выборами — стало приятным сюрпризом для команды и всех сторонников президента.

Другим позитивным моментом президентских выборов в Петербурге стала достаточно высокая явка: 63,87% в 2018 году против 62,7% шестью годами ранее. Корреспонденты ИА REGNUM собственными глазами наблюдали очереди на избирательных участках, особенно с многонаселенных спальных районах. Наконец, достаточно неожиданным стал третий результат на выборах еще одной уроженки Ленинграда, журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Набрав у земляков 4,33%, она обогнала Владимира Жириновского (4,09%).

Оценивая результаты выборов в Санкт-Петербурге, политологи отмечают, что столь уверенная симпатия горожан к действующему президенту является не случайным стечением обстоятельств. Кроме того, по мнению экспертов, поведение петербуржцев на выборах приблизилось к средним показателям по стране, чего нельзя было сказать в предыдущие годы.

«Нельзя говорить о том, что избиратель Путина пришел, а другой избиратель не пришел, и поэтому Путин набрал больше. Явка ведь тоже выросла в сравнении с обычной. Значит, петербуржцы сделали те же выводы, что и все остальные. Значит, что-то поменялось в их образе мышления», — сказал ИА REGNUM политолог Валентин Бианки.

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По мнению наблюдателей, следствием высокого процента голосов, отданного за действующего президента в Петербурге, станет снижение вероятности досрочной отставки губернатора Георгия Полтавченко, слухи о которой в последний год фактически не прекращались. Напомним, полномочия действующего губернатора истекут лишь в сентябре 2019 года.

«Город по явке и по голосам нормально проголосовал. Здесь губернатор и его команда по внутренней политике хорошо сработали, по крайней мере, выборы не будут поводом, чтобы отправить его в отставку», — сказал агентству политолог Александр Конфисахор.

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Не упоминай губернатора всуе

По иронии судьбы, всего через четыре дня после выборов в городе на Неве вновь заговорили на тему отставки Полтавченко. Поводом стали неосторожные слова депутата заксобрания от «Единой России» Андрея Васильева. Как рассказал его коллега по парламенту, «яблочник» Борис Вишневский, на заседании комиссии Заксобрания по городскому хозяйству Васильев предложил вынести вотум недоверия губернатору, чтобы подвигнуть чиновников активизировать работу по уборке городских улиц и крыш от снега и льда.

Зима-то в Петербурге и не думает отступать: всего за два дня в середине недели выпало еще 20 см снега. Напомним, что недовольство ситуацией с зимней уборкой депутаты всех фракций городского парламента выражали и раньше, даже вызывали «на ковер» профильного вице-губернатора и глав жилищного комитета и комитета по благоустройству. Однако никаких намеков на вотум недоверия губернатору тогда не звучало.

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В СМИ сразу напомнили о том, что руководство Заксобрания и регионального отделения «Единой России», которое возглавляет спикер Вячеслав Макаров, находится в весьма сложных, зачастую конкурентных отношениях с городской администрацией. Это весьма ярко проявлялось в ходе борьбы Смольного и Мариинского дворца за контроль над городским избиркомом, муниципалитетами и предвыборным штабом Путина в Петербурге.

Поэтому неудивительно, что в этот раз ответ за слова подопечного депутата-единоросса пришлось держать Вячеславу Макарову. Он заявил, что разговоры о вотуме «не имеют под собой абсолютно никаких оснований и намеренно раздуты депутатами оппозиционных фракций и отдельными журналистами буквально на голом месте». По словам спикера, фракция единороссов в Заксобрании «всегда поддерживала и будет поддерживать нашего губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко.

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Сам автор быстро погасшей сенсации Андрей Васильев в тот же день объяснил журналистам и телезрителям, что использовал риторический вопрос о вотуме недоверия как фигуру речи. В общем, несмотря на весьма позитивный для Полтавченко результат голосования в Петербурге, возможно, обеспечивший ему иммунитет от отставки, гарантии от новой порции слухов и пересудов о ее вероятности вряд ли кто-то в состоянии дать.

Крыша стадиона опять «в деле»

С первым весенним теплом на стадион «Санкт-Петербург» (бывшая «Зенит-арена») вновь потянулись следователи и другие сотрудники правоохранительных органов. Уже в июне самый известный спортивный объект страны примет первые матчи Чемпионата мира по футболу, а скандальный шлейф, оставшийся после его строительства, и не думает рассеиваться.

В этот раз силовиков предметно заинтересовала одна из двух «фишек» стадиона, которыми так гордятся петербургские чиновники, а именно раздвижная крыша. Как сообщила 22 марта издание «Фонтанка», сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России вместе с петербургскими полицейскими провели обследование на стадионе по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника, правоохранителей интересовали объемы, которые выполняло ООО «Атлант», занимавшееся кровельными работами на «Санкт-Петербург арене» с 2015 года, то есть, и с предпоследним генподрядчиком «Трансстроем», и с достраивавшим стадион «Метростроем».

"Источники, близкие к строительству, предполагают, что речь может идти о задвоении оплаты — ситуации, при которой одни и те же работы включались в контракты компании с «Трансстроем» и «Метростроем», — пишет «Фонтанка».

Как напоминает ИА REGNUM, в ходе завершающего этапа строительства стадиона на Крестовском острове по количеству обнаружившихся проблем раздвижную крышу обогнало только пресловутое выкатное поле.

Как сообщал источник агентства на стадионе, уже после официального ввода арены в строй, крышу закрывали и открывали при помощи ручного управления приводами — то есть, у суперсовременного стадиона, на который потратили более 43 млрд рублей, отсутствовала автоматическая синхронизация приводов, приводящих в движение раздвижную кровлю. Это приводило к тому, что в некоторых случаях крышу не могли полностью открыть или закрыть.

Летом 2017 года стало известно, что даже в закрытом положении крыша протекает. Это проявилось в ходе проведения матчей «Зенита» и встреч Кубка конфедераций. Как рассказывал в августе прошлого года информированный источник, причиной стало проблема в месте примыкания стационарной и раздвижной части кровли. Там образовался зазор, через который во время дождливой погоды в чашу стадиона проникала вода.

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Позже текущая крыша стадиона, с легкой руки вице-губернатора Игоря Албина, прославилась мемом о вездесущих бакланах, которые своими мощными клювами якобы пробили защитную плёнку крыши, сделав ее беззащитной перед скверной погодой.

Судя по всему, сотрудники СКР и МВД ищут на стадионе и вокруг него всё-таки не бакланов. А значит компанию бывшему куратору стадиона Марату Оганесяну, который месяц томящемуся в СИЗО, могут составить и другие участники «стройки века».

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А тем временем стадион, еще не успевший принять матчи ЧМ-2018, уже инспектируют на предмет готовности футбольному Евро-2020: Петербург станет единственным российским городом, в котором пройдут матчи этого первенства, распределенные сразу по нескольким странам Европы.

Главное не победа, а участие

Следуя этому олимпийскому принципу, Санкт-Петербург не оставляет мечту заполучить себе летнюю Олимпиаду. Пусть не в ближайшие годы, пусть лет через двадцать. Об этом неожиданно стало известно в пятницу, 23 марта, из ответа губернатора Георгия Полтавченко на запрос группы депутатов Законодательного собрания, вообще никак не относящийся к олимпийской теме.

Депутаты предложили перенести место реализации проекта торгово-развлекательного центра с океанариумом из парка Интернационалистов на пустующий земельный участок, от которого в свое время отказался ФК «Зенит». Но Полтавченко сообщил, что незанятое поле зарезервировано под строительство нового стадиона — на случай большого спортивного события.

«Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города-кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня», — заявил губернатор.

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Как оказалось, после прошлогоднего «фальстарта» с возможным выдвижением Петербурга на проведение летней Олимпиады 2028 года, в Смольном сохраняют надежду, что удастся заявиться на следующие за этой датой Олимпиады. Про 2028 год гипотетически говорилось в феврале 2017 года, однако, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, никаких официальных решений об этом не принималось.

Условием выдвижения любого города на право принять Олимпиаду, как известно, является не только официальная позиция властей страны, но и четко выраженное согласие жителей на реализацию такой идеи. В Петербурге у идеи заявиться на Олимпиаду наверняка будет немало не только сторонников, но и противников.

У властей Петербурга в этом году есть хороший шанс доказать, что большие спортивные события действительно нужны и полезны городу и горожанам. Подготовка к финальной части чемпионата мира по футболу вступила в завершающую стадию. Если проведение мирового первенства подарит горожанам положительные эмоции, а не только перекрытые надолбами улицы и дикие пробки, если построенные к «мундиалю» объекты будут востребованы и доступны для петербуржцев и после окончания ЧМ-2018, то почему бы не замахнуться и на Олимпиаду?

Санкт-Петербург, второй по значению город России и один из красивейших городов мира, этого вполне заслуживает.