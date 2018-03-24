Новосибирск, 24 марта, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Жители Новосибирска сегодня, 24 марта, вышли на одиночные пикеты. Своей акцией протеста новосибирцы решили поддержать журналистов, которые объявили бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому (ЛДПР).

Нет домогательствам!

Напомним, ранее несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Однако, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений этики депутатом.

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«Несколько дней с пикетами к Думе выходили журналисты, но мне кажется, что это нужно делать всем, потому что ситуации, которые депутаты Госдумы оправдывают, происходят везде — в офисах, в учебных заведениях. Сибирские депутаты поддержали своего недостойного коллегу Слуцкого, соответственно, они как минимум не порицают его поведения», — цитируют «НГС.Новости» участницу пикета в Новосибирске Александру Попову.

По данным новосибирских СМИ, в акции протеста в Новосибирске приняли участие десятки человек — новосибирцы сменяли друг друга.

Кроме того, 23 марта студенты Новосибирского государственного университета покинули лекцию декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, который, комментируя скандал вокруг Леонида Слуцкого заявил, что «это мужская природа так реагировать на женщин».

«Это называется вести информационную войну: сначала психологическое подавление объекта захвата, а потом уже сам физический захват, который в ином случае расценивался бы как насилие, а поскольку жертва уже распропагандирована, отдаётся, и уже думает, что с удовольствием», — заявил Третьяков.

Студенты ждут от университета извинений за недостойное поведение Виталия Третьякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как комиссия Госдумы по этике объявила своё решение, некоторые СМИ заявили, что не станут работать в Госдуме.

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А спикер Вячеслав Володин заявил, что журналисты этих СМИ лишены постоянной аккредитации в нижней палате парламента.