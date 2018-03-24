Вашингтон, 24 марта, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Российская Федерация, сделавшая ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, выбрала разумный способ развития стратегической авиации. Об этом пишет эксперт журнала The National Interest.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

По его словам, сверхзвуковые стратегические ракетоносцы, которые будут оснащаться усовершенствованными двигателями, станут «настоящим кошмаром» для НАТО.

Эксперт уточнил, что благодаря новым двигателям максимальная дальность полета Ту-160М2 увеличится примерно на тысячу километров. Самолеты также оснастят крылатыми ракетами нового поколения, чтобы поражать цели внутри плотно закрытого средствами ПВО воздушного пространства.

По его словам, модернизация стратегических ракетоносцев оправданный шаг, чем попытка сразу перейти к программе разработки «стелс"-бомбардировщика PAK-DA.

«Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик PAK-DA, но Ту-160М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно», — заключил эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта замминистра обороны РФ Юрий Борисов на самарском заводе авиадвигателей «Кузнецов» заявил, что все сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 в российских ВВС будут полностью обновлены к 2030 году.

По его словам, наряду с закупкой новых Ту-160 будет проводиться полная модернизация имеющихся в составе ВВС стратегических ракетоносцев.

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