Бишкек, 24 марта, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Депутат «Социал-демократической партии Кыргызстана» Рыскелди Момбеков рассказал журналистам о том, что Коммунистическая партия Китая предоставила этому политическому объединению помощь в размере 1 миллиона сомов (830 тысяч рублей), и попросил отчитаться за эти деньги, пишет «Азаттык».

Junjiewu99 Китайские юани

По словам парламентария, у него есть информация о том, что эти деньги планируется потратить на деятельность партии, оснащение офиса и ремонт зала собраний в штаб-квартире СДПК. Он также предположил, что руководство политобъединения уже в ближайшее время отчитается о том, как именно были распределены китайские средства.

В свою очередь заместитель председателя СДПК Фарид Ниязов сообщил о том, что Китай предоставил не деньги, а техническую помощь. Однако впоследствии представитель партии власти заявил о том, что китайскую техническую помощь получили не социал-демократы, а парламент Киргизии.

«Я выяснил. Это, оказывается, секретариат. Они все говорят: получили, получили. И мы все считали, как будто мы получили. Помощь получена по линии парламента, поэтому этого оборудования у нас на балансе нет. Помощь получил парламент, в том числе, фракция СДПК, получается», — пояснил политик.

Руководитель пресс-службы парламента Киргизии Ибраим Нуракун уулу утверждает, что парламент получал помощь в размере 1 миллиона сомов не от Коммунистической партии Китая, а от китайского Посольства.

«В прошлом году аппарату парламента Киргизии поступила грантовая техническая помощь на сумму около 1 миллиона сомов от посольства КНР. Оно оказало помощь по своей инициативе. Помощь была оказана не в виде денег — они приобрели для нас технику», — уточнил он.

Между тем депутат Момбеков по-прежнему настаивает на том, что Компартия Китая все-таки предоставила деньги только «Социал-демократической партии Киргизии», отмечает «Kloop».

"Причем тут парламент? Это партия партии перечисляет, партия партии помогает. Коммунистическая партия оказывает техническую помощь партии социал-демократам Киргизии. Я — рядовой член СДПК, не член политсовета. Я услышал это на заседании фракции, и то, что услышал, то и говорю. А каким путем она получена, в грантовом виде, в юанях, сомах или долларах, пусть ответят компетентные люди, то есть нынешние руководители СДПК», — констатирует парламентарий.

Напомним, что в соответствии с законом «О политических партиях», политическим объединениям Киргизии запрещено получать финансирование от иностранных государств и от зарубежных партий, а также от иностранных юридических и физических лиц.