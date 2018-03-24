Тула, 24 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Тульской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

«Неисправность возникла во время перелета вертолета из Воронежа», — сказал источник.

По его словам, экипаж принял решение экстренно посадить воздушное судно из-за того, что сработал датчик неисправности фильтра правого двигателя. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

В настоящее время уточняются причины и обстоятельства аварийной посадки воздушного судна.

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