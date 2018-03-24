Киев, 24 марта, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Экстремистская организация «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерена «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Такое заявление сделал один из лидеров этой экстремистской организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский экстремист

В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, который будет проезжать по мосту и ввести санкции против всех людей, которые таким образом попали на территорию Крыма. Он пояснил, что под санкциями подразумеваются те же ограничительные меры, которые вводятся украинской властью против российских актеров, посещавших Крым не по украинским правилам.

«Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — заявил Ислямов.

Когда журналисты уточнили у Ислямова, рассматривает ли он вариант физического ограничения движения по мосту в Крым, тот ответил, что да, рассматривает, в том случае, если санкции не помогут.

«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам», — заявил Ислямов.

О каких именно «шагах» идёт речь, Ислямов не уточнил.