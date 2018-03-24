Москва, 24 марта, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило Латвию в грубом нарушении норм международного права и демократических ценностей в связи с решением властей этой прибалтийском страны перевести школы национальных меньшинств и прежде всего русскоязычные школы на латышский язык обучения к 2021 году. Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 марта, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Напомним, 23 марта, сейм Латвии в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании». Согласно этим поправкам, уже в следующем учебном году начнется процесс перевода русскоязычных школ в Латвии на латышский язык обучения. Завершится этот процесс должен к 2022 году.

На Смоленской площади подчеркнули, что данные поправки противоречат декларациям руководства Латвии о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов.

По сути принятие данных поправок является продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русских, которое составляет до 40% населения этой прибалтийской республики.

МИД РФ указывает, что власти Латвии просто проигнорировали массовые протесты, обращения русскоязычной общественности, предложения Латвийской Ассоциации русских школ.

Подобные одиозные шаги со стороны властей Латвии, совершаемые под лицемерными лозунгами, на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств.

Москва предостерегает, что подобные недружественные действия с латвийской стороны продолжают осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на Ригу.