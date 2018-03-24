Калуга, 24 марта, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Причиной заражения 15 пациенток отделения патологии беременных Калужского перинатального центра стал высоко контагиозный кишечный вирус, носителем которого оказалась сотрудница подрядной организации — поставщика питания по аутсорсингу в медицинское учреждение. Об этом 24 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник министра здравоохранения Калужской области Ольга Данильченко.

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По её словам, носителем кишечной инфекции оказалась буфетчица, которая раздавала еду пациенткам. До появления симптомов вирус себя не проявляет, но человек становится заразен для окружающих, что и произошло в данном случае.

«Вирус, которым заразились пациентки перинатального центра, скоротечен, и эти симптомы, похожие на отравление, длятся, как правило, не более суток. В соответствии с выявленным возбудителем всем заболевшим женщинам было проведено лечение, и в настоящее время ситуация стабилизировалась. Заболевание купировано без последствий для здоровья отравившихся. Состояние пациенток оценивается как удовлетворительное. Новых случаев заражения не обнаружено», — сказала представитель калужского минздрава.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в перинатальном центре Калуги медики зафиксировали у 15 пациенток кишечную инфекцию неясной этиологии. У заболевших женщин наблюдались рвота и сильное кишечное расстройство.