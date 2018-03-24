Москва, 24 марта, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В одном из многоквартирных домов Москвы произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. Об этом сегодня, 24 марта, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожар

Сообщается, что взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме №18 корпус 2 по улице Хабаровская.

После хлопка газа в квартире начался пожар.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали, но известно, что в квартире могли находиться два человека.

Вскоре после этого в МЧС сообщили, что пожар в квартире был оперативно ликвидирован и были спасены пять человек.