Москва, 24 марта, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Пресс-служба КПРФ официально опровергла информацию о том, что бывший кандидат в президенты от партии Павел Грудинин сбрил усы. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 марта, глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Усы сбрил?

Напомним, ранее сегодня в аккаунте grudinin2018 в социальной сети Instagram появилось сообщение о том, что бывший кандидат в президенты Павел Грудинин после официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов президента сбрил свои усы, так как проиграл спор видеоблогеру Юрию Дудю о том, что он наберет на выборах более 15% голосов.

По официальным данным ЦИК, Грудинин набрал только 11,77% голосов.

Однако пресс-секретарь КПРФ заявил, что данный аккаунт в Instagram не имеет отношения к Грудинину.

«То, что там выложили, — монтаж это, не монтаж — не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — сказал Ющенко.

О том, сбривал ли Грудинин усы на самом деле, Ющенко не знает.