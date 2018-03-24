Ленинградская область, 24 марта, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Очередная дорожная авария с тяжелыми последствиями произошла на федеральной трассе «Скандинавия», ведущей от Санкт-Петербурга к границе с Финляндией. В этот раз дорога, которую в регионе окрестили «трассой смерти», забрала две человеческие жизни.

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Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сегодня, 24 марта, около 13:50 на 109 км трассы «Скандинавия» (Выборгский район Ленобласти) мужчина, управляя микролитражкой Kia Picanto, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованное на обочине транспортное средство.

«В результате ДТП водитель и пассажир скончались на месте. По данному факту проводится проверка», — добавили в региональной дорожной полиции.

Как напоминает ИА REGNUM, трасса «Скандинавия» печально известна весьма высокой аварийностью. Главной претензией к трассе является отсутствие разделения встречных потоков автотранспорта, зачастую приводящее к лобовым столкновениям и гибели людей.

Как сообщалось на этой неделе, автотрасса А-181 «Скандинавия» силами Росавтодора при участии финских партнеров будет подготовлена для постоянного проезда беспилотных транспортных средств в период с 2019 по 2021 годы.

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